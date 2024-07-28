В Сатке ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за дождей подтопило дома в части города и поселках

Сегодня, 28 июля, в Сатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления жилых домов в старой части города и ряде поселков. Как сообщил глава района Александр Глазков, уровень воды в водоемах за ночь резко повысился. В местах, где уже подтопило или существует риск, дежурят экстренные службы.

«Помимо старой части Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района. Пострадало много мостов через водоемы. Печальное ЧП произошло по дороге в поселок Межевой. Река Каменка настолько переполнилась, что ее потоками размыло грунт под дорожным покрытием, а затем и саму дорогу, мост через реку полностью разрушен»,— рассказал Александр Глазков.

По его словам, пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью также нет. Все последствия непогоды устраняются. Местных жителей просят набраться терпения.

Напомним, режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, а также в Еманжелинке Еткульского района.

В Еманжелинке, по последним данным, ухудшений нет. Река вошла в свое русло, ситуация стабилизировалась. Остаются затопленными подвалы ряда многоквартирных домов. В пункте временного размещения находятся десять человек.

В Сосновском районе вода начала уходить еще ночью.