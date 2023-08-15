В Сатке возбудили уголовное дело после смерти рабочего от удара током в цехе

Коллега погибшего включил рубильник, не убедившись в безопасности

В СУ СКР по Челябинской области возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ) после гибели рабочего коммерческой организации от удара током, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, один из рабочих не убедился в безопасности, не заметил запрещающий плакат и включил рубильник подачи тока. В это время другой рабочий проводил осмотр электрооборудования и дотронулся до элементов под напряжением. Мужчина погиб на месте.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления», — прокомментировали в региональном СУ СКР.