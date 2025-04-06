В Сатке владельца пункта выдачи заказов поймали на мошенничестве

Мужчина подменил товар

Саткинские полицейские задержали 29-летнего владельца пункта выдачи, подозреваемого в подмене товара. Ущерб продавцу составил 33 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что мужчина заказал телевизор. Получив посылку, он подменил новую технику на неисправную и оформил возврат. Деньги за покупку вернулись на счет владельца ПВЗ, а продавец остался без прибыли и без товара и обратился в полицию.

В отношении владельца пункта выдачи возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).