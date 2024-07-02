В Сатке трое мужчин пойдут под суд за 50 попыток сбыта наркотиков

Вещества они прятали в тайники-закладки

Следователи ОМВД РФ по Саткинскому району завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Под суд пойдут три участника преступной группировки. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые получили от организатора запрещенные вещества, расфасовали их на разовые дозы и спрятали в тайники-закладки.

«Пресечено 50 попыток сбыта наркотиков массой 400 граммов», — рассказали в региональном полицейском главке.

Дело направлено в Саткинский городской суд.