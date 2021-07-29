В Сатке три девушки устроили барбекю на Вечном огне

Полиция проводит проверку

В Сатке три девушки-подростка решили устроить пикник на Вечном огне. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Акт вандализма возмутил местных жителей — люди попытались вразумить школьниц. Однако девушки ответили в адрес прохожих нецензурной бранью и продолжили жарить сосиски.

«В полицию очевидцы не обращались. Правоохранительные органы начали проверку по факту публикаций в социальных сетях», — рассказали ИА «Первое областное» в региональном полицейском главке.

Как ранее писал наш сайт, в деревне Шабурово в Каслинском районе дети 9, 10 и 11 лет разгромили местное кладбище. Маленькие вандалы снесли около 30 памятников. Их родителей оштрафовали.

UPD: В полиции уточнили, что личности девушек установлены. Им от 13 до 14 лет. В отношении родителей школьниц составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Также проверку организовала областная прокуратура.