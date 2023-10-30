В Сатке сотрудники игровой комнаты пойдут под суд за травму девочки на батуте

Нарушая технику безопасности, обвиняемые пустили на аттракцион трехлетнего ребенка

В Сатке окончено расследование уголовного дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (пункты «а», «б», «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Под суд пойдут управляющая и два администратора детской игровой комнаты в ТРК, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в мае обвиняемые пустили на надувной батут трехлетнюю девочку. При спуске с горки ребенок получил травму плечевой кости, что повлекло тяжкие последствия для здоровья.

«В адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, по результатам рассмотрения которого два лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в региональном СУ СКР.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.