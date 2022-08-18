В Сатке рабочий погиб под завалом земли

Следователи проводят проверку

В Сатке мужчина выполнял земляные работы в траншее и задохнулся под внезапно рухнувшим завалом. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение требований техники безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.