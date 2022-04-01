В марте 2022 года органы соцзащиты обходили семьи, стоящие на учете. И среди прочих адресов заглянули в квартиру 32-летней женщины, которая воспитывает 7-летнего сына и 13-летнюю дочь. Результаты проверки вылились в уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей».
«Женщина на три дня оставила детей без присмотра, ушла из квартиры и употребляла спиртные напитки. Сама квартира находится в антисанитарном состоянии, унитаз и ванна переполнены испражнениями, по помещениям распространяется зловонный запах», — рассказывают в пресс-службе.
Оказалось, что дети не посещают садик и школу. А сама мать официально нигде не работает.
Детей пришлось забрать из семьи. Сейчас мальчик и девочка помещены в детское отделение районной больницы.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.