В Сатке пьющая мать на три дня бросила своих детей

Теперь оба ребенка помещены в больницу, а на женщину завели уголовное дело

В Сатке завели уголовное дело на женщину, которая на три дня бросила своих детей. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В марте 2022 года органы соцзащиты обходили семьи, стоящие на учете. И среди прочих адресов заглянули в квартиру 32-летней женщины, которая воспитывает 7-летнего сына и 13-летнюю дочь. Результаты проверки вылились в уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей».

«Женщина на три дня оставила детей без присмотра, ушла из квартиры и употребляла спиртные напитки. Сама квартира находится в антисанитарном состоянии, унитаз и ванна переполнены испражнениями, по помещениям распространяется зловонный запах»,

— рассказывают в пресс-службе.

Оказалось, что дети не посещают садик и школу. А сама мать официально нигде не работает.

Детей пришлось забрать из семьи. Сейчас мальчик и девочка помещены в детское отделение районной больницы.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.