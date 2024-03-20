В Сатке прекратили уголовное дело о падении мальчика в люк

Ребенок получил перелом позвоночника и сотрясение мозга

В СО ОМВД России по Саткинскому району прекратили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ), которое было возбуждено после падения 11-летнего Дениса Волкова в дюкерную камеру. Об этом Первому областному информагентству сообщил отец мальчика Сергей.

Первое областное информагентство рассказывало подробности истории Дениса Волкова. Мальчик шел на тренировку 30 декабря 2021 года и провалился в открытый люк. Денис получил компрессионный перелом позвоночника, сотрясение мозга и множественные ушибы. После ЧП мальчика перевели на домашнее обучение.



«Сыну пришлось оставить его любимые занятия в горнолыжной секции, врачи не рекомендовали заниматься травмоопасными видами спорта. Сейчас он учится в седьмом классе, в свободное время занимается обучением программированию в саткинском IT-кубе. По назначению лечащего врача с 2022 года начал заниматься плаванием, дополнительно повесили дома профессиональный турник. Дело закрыли спустя два года. Все эти два года расследование постоянно приостанавливали, менялись следователи. Мои жалобы в вышестоящие органы в итоге спускали до местного уровня, где делали только отписки», — рассказал Сергей Волков.

Спустя полгода после ЧП, летом 2022-го, отец мальчика поделился в социальной сети фотографиями той самой дюкерной камеры, принадлежащей АО «Энергосистемы». Она так и не была закрыта. После нашей публикации об этом ответственная за коллектор компания наконец забетонировала его.

«Уголовное дело прекратить в связи с истечением срока давности. Вещественных доказательств по уголовному делу нет», — говорится в постановлении следователя СО ОМВД по Саткинскому району.

В челябинском суде рассматривают гражданский иск Сергея Волкова к саткинской горбольнице.