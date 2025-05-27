Сегодня, 27 мая, в Сатке пожарные спасли шесть свиней из огня в гаражном кооперативе, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Из-за сильного задымления владельцы не смогли самостоятельно эвакуировать животных. Пожарные вскрыли двери и вывели шесть свиней в безопасное место.
«Пожар, охвативший площадь 280 квадратных метров, был потушен силами 20 пожарных и 5 единиц техники. Сложности в тушении создавали жаркая погода и большое количество горючих материалов», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.