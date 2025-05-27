В Сатке пожарные спасли из горящих гаражей шесть свиней

Огонь потушен на площади 280 кв. м

Сегодня, 27 мая, в Сатке пожарные спасли шесть свиней из огня в гаражном кооперативе, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Из-за сильного задымления владельцы не смогли самостоятельно эвакуировать животных. Пожарные вскрыли двери и вывели шесть свиней в безопасное место.

«Пожар, охвативший площадь 280 квадратных метров, был потушен силами 20 пожарных и 5 единиц техники. Сложности в тушении создавали жаркая погода и большое количество горючих материалов», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.