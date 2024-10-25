В Сатке поймали группу серийных воров, промышлявших в крупных сетевых магазинах

На счету стихийной банды из четырех друзей — не менее восьми краж

Четверо жителей Саткинского района сядут на скамью подсудимых за серию краж из магазинов крупных торговых сетей. На счету криминального квартета не менее восьми аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть отдела поступили сообщения от представителей торговой сети о хищениях из торговых залов продуктов питания, бытовой техники и столовых приборов. Компания заходила в магазин под видом обычных покупателей, похищала стоящий на полках товар и уходила.

«Сотрудники угрозыска провели опрос персонала обворованных торговых точек и установили приметы вероятных подозреваемых, которые во всех случаях совпали. По этим приметам были задержаны 26-летние супруги и двое их друзей», — рассказали в полиции.

Общий ущерб от восьми преступлений задержанных составил 74 тысячи рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о краже. Сообщники — в изоляторе, решается вопрос об их аресте.