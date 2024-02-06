Южноуральские полицейские задержали мужчину, который угнал два одинаковых автомобиля марки «ВАЗ-2114» в Сатке и Бакале. На одной из машин 24-летний угонщик вылетел в кювет на трассе между городами, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина выпил и решил покататься на машине. В одном из дворов Сатки он нашел отечественный автомобиль, в салоне которого лежали ключи.
На машине южноуралец направился в сторону Бакала, но не справился с управлением и вылетел в кювет. После чего мужчина оставил автомобиль и направился в город.
«Прибыв в Бакал, житель Сатки обнаружил автомобиль той же марки в одном из дворов, завел автомобиль теми же ключами, чтобы уехать обратно в родной город», — отметили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
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