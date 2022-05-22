В Сатке полицейские изъяли нелегальные сигареты и алкоголь стоимостью полмиллиона рублей

Подозреваемым грозит до шести лет тюремного заключения

В Саткинском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину и женщину, в частном доме которых находилось более двух тысяч пачек сигарет и бутылок алкоголя без специальных марок. В отношении южноуральцев возбудили уголовные дела, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что 30-летний мужчина и 35-летняя женщина хранили контрафактную продукцию на продажу. В дальнейшем они планировали сбыть немаркированные сигареты и алкоголь в различные торговые точки. Сумма ущерба составила свыше 450 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 6 статьи 171.1 УК РФ („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“). Мера пресечения в отношении подозреваемых избирается»,— сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.