В Сатке мужчину оставили в СИЗО по делу об убийстве и краже денег с карты инвалида

Адвокаты настаивают на непричастности подзащитного к преступлениям

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения меру пресечения 26-летнему Сергею Трифанову. Саткинский активист и директор единственной в городе клининговой компании обвиняется в убийстве и краже (пункту «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее Саткинский городской суд отправил Трифанова в СИЗО на время следствия.

«Сторона защиты просила отменить постановление, отказать в удовлетворении ходатайства следователя в связи с непричастностью обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. В судебном заседании суда апелляционной инстанции обвиняемый просил учесть его семейное положение, отсутствие намерений скрываться от следствия», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения. Трифанов останется под стражей до 10 октября.

Жертвой преступления стал 49-летний инвалид III группы Владимир Завьялов. Мужчина пропал 22 марта. Обвиняемые под пытками выбили у него ПИН-код от карты и бросили умирать в лесу, рассказала Первому областному информагентству сестра погибшего мужчины.