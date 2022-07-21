В Сатке остался открытым люк, в который 7 месяцев назад провалился 11‑летний мальчик

Отец ребенка оставлял заявку на закрытие колодца в АО «Энергосистемы»

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Житель Сатки Сергей Волков поделился в социальной сети фотографиями открытой дюкерной камеры, куда в конце декабря прошлого года провалился его 11-летний сын Денис. Мальчик тогда получил компрессионный перелом позвоночника и до сих пор находится на реабилитации.

«Вчера в Челябинске погиб мальчик, упав в открытый колодец. Я решил проверить, закрыта ли дюкерная камера, куда провалился мой сын. Результат проверки на видео и фото. Рядом с колодцем лежит бетонный блок, и все. Сама камера открыта. Ждем снова беды? Уголовное дело у нас, спустя 7 месяцев, так и находится на дознании, виновных до настоящего времени нет», — написал Сергей Волков.

Также мужчина подчеркнул, что оставлял запрос на закрытие люка в АО «Энергосистемы», которой и принадлежит камера, однако ответа не последовало.

Мы попытались связаться с директором компании Сергеем Минайловым, но его не оказалось на месте.

«По люку вы можете поговорить только с Сергеем Геннадьевичем, он будет позже», — сказала секретарь.

Первое областное информагентство рассказывало подробности истории Дениса Волкова. После ЧП мальчика перевели на домашнее обучение. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Накануне, 20 июля, в челябинском поселке Федоровка 7-летний мальчик упал в открытый люк возле школы и погиб. Следственные органы возбудили дело по факту смерти ребенка. Проверку проводит прокуратура.

В тот же день министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что органы образования проведут расследование и окажут содействие правоохранительным структурам.