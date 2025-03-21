В Сатке нашли 700 бутылок контрафактной водки

Подозреваемому в незаконной торговле грозит срок и крупный штраф

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Саткинскому муниципальному округу задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте немаркированного алкоголя (статья 171.1 УК РФ). Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«На месте происшествия и в помещении для хранения оперативники нашли 700 бутылок алкоголя на 232 тысячи рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Незаконная деятельность мужчины была пресечена сразу после того, как он приобрел у неустановленных лиц очередную крупную партию безакцизных спиртосодержащих напитков.