В Сатке на пожаре в частном доме погибла молодая женщина

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи

На улице Коммунистической в Сатке загорелся частный дом на две семьи. Мужчина не успел спасти хозяйку второй половины дома. 24-летняя женщина погибла. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в Златоустовском пожарно-спасательном гарнизоне.

Пожар случился поздней ночью в воскресенье. Домочадцы проснулись от дыма и успели выскочить на улицу. Глава семьи попытался проникнуть во вторую половину дома, чтобы эвакуировать соседку, однако пламя вырывалось из окон и отрезало путь к двери.

«Мужчина пробовал тушить самостоятельно подручными средствами, чтобы пробиться внутрь, однако спасти женщину не удалось. Частная жилая застройка на улице плотная. Перед прибывшими на место происшествия отделениями 49-й ПСЧ, „магнезитовской“ 22-й ПЧ и бакальской 122-й встала задача — не допустить разгула огня по всей улице», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, только за январь 2022 года жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Из 32 человек, погибших в огне, 23 находились в состоянии алкогольного опьянения.