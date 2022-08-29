В Сатке мужчину пытали ради пин‑кода от карты и оставили умирать в лесу

Обвиняемых в убийстве отправили в СИЗО

22 марта 2022 года в Сатке пропал 49-летний Владимир Завьялов. Инвалид III группы ушел из дома и больше не вернулся. Тело мужчины с отрезанной головой нашли только в августе. И тогда выяснилось, что он стал жертвой двоих молодых мужчин, которые пытали его, пока не узнали пин-код карты и не сняли с нее деньги.

Сестра погибшего мужчины Инна Завьялова рассказала Первому областному информагентству о своем добродушном, несправедливо погубленном брате.

«Когда Володя пропал, мы с отцом сразу заявили в полицию и обратились к волонтерам. Искали, места себе не находили. Все эти пять месяцев нам часто писали люди, мол, видела вашего брата в Челябинске, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Страшную весть мы получили 15 августа. Володю нашли мертвым», — рассказала женщина.

За некоторое время до смерти Владимир Завьялов искал работу дворником.

«Возможно, тогда он и познакомился со своим убийцей. Мой брат всех видел вокруг только добрыми, не скрывал, что получил первое пособие по инвалидности 29 тысяч, показывал всем это сообщение. А мама всю жизнь копила ему, чтобы после ее смерти было, на что ему жить. Может, он об этом тоже говорил, он был добродушный и открытый, наивный. Убийцы воспользовались тем, что папа в Челябинске в больнице лежал и я должна была приехать только 25 августа», — продолжила Инна Завьялова.

По обвинению в убийстве мужчины задержали саткинского активиста и директора единственной в городе клининговой компании 26-летнего Сергея Трифанова и его на момент преступления несовершеннолетнего подельника. По данным источника ИА «Первое областное», Владимир Завьялов перенес страшные пытки — обвиняемые били его по голове, резали пальцы ножом, а потом, уже потерявшего сознание, его вывезли в лес и оставили умирать. Через несколько месяцев они вернулись на место гибели и отрезали жертве голову, чтобы снизить вероятность опознания тела.

«Мы с отцом очень страдаем. Володя был открытым, наивным, мухи не обидит. Он младше меня на 7 лет, навсегда останется моим маленьким братиком», — сказала сестра погибшего.

В отношении Сергея Трифанова и его подельника было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж», «з» статьи 105 УК РФ («Убийство группой лиц»). Трифанову также предъявлено обвинение в краже 450 тысяч рублей с карты погибшего (статья 158 УК РФ). Саткинский городской суд отправил обоих фигурантов дела в СИЗО.