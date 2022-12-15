В Сатке мужчину осудили за гибель отца‑инвалида

У виновного трое несовершеннолетних детей

Саткинский городской суд вынес приговор 42-летнему мужчине. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в ноябре прошлого года обвиняемый поссорился со своим 66-летним отцом и нанес ему несколько ударов по голове металлическим предметом. Инвалид скончался на месте.

«Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре области.