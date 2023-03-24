В Сатке мужчина пойдет под суд за убийство знакомой

Женщина приехала в город на похороны матери

Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя. Его обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Происшествие случилось в январе. Очевидцы обнаружили в подъезде многоквартирного дома окровавленный нож и сообщили в полицию. В одной из квартир оперативники обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Также очевидцы сообщили, что рано утром 16 января видели мужчину, который шел по улице со следами крови на руках и одежде.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что 52-летняя женщина приехала из Ноябрьска в Сатку на похороны матери. В квартиру родственницы она пригласила своего знакомого для распития спиртного. В какой-то момент между собутыльниками завязался конфликт, и мужчина набросился на жертву с ножом.

«Мужчина признал вину в убийстве, однако в момент задержания сослался на потерю памяти из-за большого количества выпитого алкоголя», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Саткинский городской суд.