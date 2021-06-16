В Сатке мужчина пойдет под суд за поджог автомобиля полицейского

Обвиняемый действовал из мести

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего жителя поселка Межевого Саткинского района. Он обвиняется в уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сегодня, 16 июня, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2021 года облил бензином личный автомобиль участкового уполномоченного полиции и поджег его. Огонь полностью уничтожил ВАЗ-21123, ущерб составил 130 тысяч рублей. Кроме того, огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль «Хендай». Иномарка частично выгорела — сумма ущерба владельцу авто составила 39 тысяч рублей.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ („Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога“)», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвинительное заключение направлено в Саткинский горсуд для рассмотрения по существу. Мужчина вину признал и сообщил, что действовал из мести за привлечение его к уголовной и административной ответственности.