В Сатке мужчина получил 10 лет колонии за убийство знакомой

Женщина приехала из Норильска на похороны матери

Саткинский городской суд вынес приговор 45-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 51-летней женщины, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в январе потерпевшая пригласила обвиняемого в квартиру своей недавно умершей матери в Сатке. После распития алкоголя женщина попыталась выгнать подсудимого, отчего он разозлился и бросился избивать жертву, затем 15 раз ударил ножом.

«В ходе предварительного расследования свою причастность к убийству подсудимый не отрицал. В судебном заседании вину не признал, пояснив, что убийства он не совершал, пришел в квартиру к потерпевшей, где обнаружил ее труп, никому не сообщил, ушел из квартиры к себе домой, где и был обнаружен сотрудниками полиции», — рассказали в областной прокуратуре.

Доводы подсудимого не нашли подтверждения. Виновному назначено 10 лет колонии строгого режима.