В Сатке молодой водитель погиб в ДТП

Столкнулись «ПАЗик» и легковая машина «ВАЗ»

7 мая в 15:48 в Сатке на улице Карла Маркса произошло ДТП. Столкнулись автобус «ПАЗ» и автомобиль «ВАЗ 2110». В аварии погиб молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.





За рулем автобуса находился мужчина 1969 года рождения. Он разворачивался в месте, где это запрещено. Из-за этого произошло столкновение с позади попутно движущейся легковой машиной. Ей управлял мужчина 2005 года рождения. Он скончался на месте от полученных в ДТП травм.





Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. Они уже выяснили, что автобус был не на маршруте и ехал без пассажиров.