В Сатке мужчина получил ожоги во время тушения своего подворья

Огонь охватил теплицу и часть жилого дома

В поселке под Саткой, который находится возле разъезда 12-километр, накануне днем возник пожар на территории частного подворья. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС региона, прибывшие на место огнеборцы увидели, что пламя успело объять деревянную теплицу, надворные постройки и жилой дом, находящийся рядом.

«В кратчайший срок сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, устранить угрозу его распространения. Хозяин пытался самостоятельно тушить возгорание, получил ожоги», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и три автоцистерны. Точную причину пожара установят специалисты, но предварительная версия — короткое замыкание электрооборудования, установленного в теплице.