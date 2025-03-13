В Сатке хам получил 80 часов обязательных работ за оскорбление приставов

Мужчина ругался на них из‑за двери своей квартиры, а также с балкона

Житель Сатки, уклонявшийся от уплаты штрафов и оскорблявший судебных приставов, приговорен к 80 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Мужчина накопил значительную сумму долга по двум штрафам: один выписан за неповиновение сотрудникам полиции, второй — за административное правонарушение, связанное с распитием алкоголя в неположенном месте.

Мужчина избегал встречи с приставами. Тогда его решили доставить в отдел принудительно и пришли к нему домой сами.

«Находясь за закрытой дверью квартиры, должник принялся оскорблять судебных приставов. А когда те вышли из подъезда, выскочил на балкон и продолжил демонстрировать уровень своего интеллектуального и эмоционального развития, а также богатство лексикона», — отмечают в пресс-службе.

После этого суд назначил гражданину 80 часов обязательных работ: по 40 часов за каждое правонарушение — неуплату штрафов и проявление неуважения к представителям власти. Важно отметить, что сам долг по штрафам остается непогашенным. В случае неуплаты мужчину ожидает новая административная ответственность, а уклонение от отбывания назначенных работ может грозить крупным штрафом или арестом.