В Сатке загорелся средневековый остров «Дупло орла»

Зарево видно за километр от места происшествия

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Жители Сатки сообщили, что в старой части города разгорелся крупный пожар. Возгорание произошло посреди городского пруда, где на острове местный меценат Юрий Китов много лет назад построил целый средневековый город. Место сразу полюбилось и жителям, и гостям города. Сегодня вечером остров окутало огнем. По словам очевидцев, зарево видно с Площади 1 мая, которая находится примерно в километре от места происшествия.

На острове были организованы и зоны для туристов: контактный мини-зоопарк, Музей пыток, Комната кривых зеркал, кафе и другие развлекательные комплексы. Кроме того, в стилизованных под средневековье башнях были оборудованы и гостиничные номера.

«Один из работников, который вечером после смены вернулся с острова, рассказал, что сегодня на острове должны были остаться ночевать порядка 30 человек. Катера к нему в это время не ходят, не понятно, как туда попадут скорая и пожарные!» — переживает одна из жительниц старой части Сатки.

В Главном управлении МЧС России по челябинской области сообщили, что на острове загорелась баня.

«Сотрудники МЧС прибыли на лодке, погрузив в неё предварительно мотопомпу. С помощью мотопомпы затушили. Без пострадавших. Площадь и причины пока устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях местные жители говорят, что видели, как в остров ударила молния.