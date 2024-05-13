В Сатке двое школьников обкидали поезд камнями и положили на рельсы кирпичи

Родителей привлекли к административной ответственности

Транспортные полицейские установили личности 11‑летнего и 12‑летнего школьников, которые обкидали камнями электропоезд на перегоне Сатка — Бакал, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Также мальчики положили на рельсы кирпичи, машинисту не удалось предотвратить наезд. При осмотре поезда машинист обнаружил разбитое стекло в первом вагоне.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками и их законными представителями беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и недопустимости вмешательства в его работу», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Родителей мальчиков оштрафовали по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).