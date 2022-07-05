В Сатке директор автошколы наказан за выдачу фальшивых документов

С осужденного взыскана сумма взятки в 44 тысячи рублей

Саткинский районный суд взыскал с директора автошколы сумму коммерческого подкупа, который он получал за оформление и выдачу свидетельств о профессии водителя, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.



По данным пресс-службы надзорного ведомства, директор автошколы «АвтоЭЛИТ» признан виновным в совершении покушения на подделку официальных документов и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ).

Как установило следствие, осуждtнный в период 2018—2020 год получил в качестве взятки 44 тысячи рублей за оформление выдачу свидетельств о профессии водителя по разным категориям без прохождения курсов обучения.

По требованию прокурора Саткинского района с руководителя автошколы взыскана полученная им сумма в пользу Российской Федерации.

Автор: Софья Петрова