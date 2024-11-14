В Сатке будут судить машиниста, который устроил «пьяное» ДТП в Бердяуше

В результате столкновения тепловоза и товарняка с рельсов сошли 14 вагонов

В Сатке направлено в суд уголовное дело в отношении машиниста тепловоза, который сел за управление пьяным и устроил столкновение с грузовым поездом на станции Бердяуш в феврале 2024 года.

Следствием установлено, что машинист провел тепловоз на запрещающий сигнал светофора. В результате ЧП с рельсов сошли 14 вагонов, причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 20 миллионов рублей: были задержаны несколько поездов, к ликвидации последствий привлекались более 250 человек.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.