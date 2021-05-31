В Сатке бездомного мужчину отправили под стражу за изнасилование 13-летней девочки

Пострадавшая рассказала о нападении родителям

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины без определенного места жительства. Его обвиняют в изнасиловании 13-летней школьницы. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось 27 мая в поселке Малая Запань. По предварительной информации, обвиняемый в безлюдном месте напал на школьницу, изнасиловал ее, а потом отпустил.

Пострадавшая вернулась домой и рассказала о случившемся родителям.

На следующий день подозреваемого задержали.

«Возбуждено уголовное дело. Пока не сообщаем, по какой статье. Обвиняемый заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, 19 мая в Магнитогорске жертвой педофила стал 12-летний мальчик. 31-летний мужчина выследил школьника возле реки Урал и утащил под мост. После случившегося ребенок позвонил родителям, и полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

27 апреля в подъезде дома в Металлургическом районе Челябинска мужчина напал на 8-летнюю девочку. Педофила, который лежал на малышке, заметила соседка. Она спугнула его, а прохожим удалось задержать злоумышленника до приезда полиции.

Корреспондент Первого областного информагентства поговорила с семейным психологом о том, как защитить ребенка от педофила и что делать, если дети стали жертвами нападения.