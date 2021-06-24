В Сатке арестовали сотрудников ГИБДД за выдачу прав без экзаменов

Выявлено 12 преступных эпизодов

Следственные органы расследуют уголовные дела в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Саткинского района и инспектора. Их обвиняют в служебном подлоге. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Известно, что обвиняемые в 2020 году выдавали местным жителям водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов на знание правил дорожного движения. Сотрудники ГУ МВД по региону выявили 12 преступных эпизодов.

В отношении сотрудников ГИБДД были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обвиняемые заключены под стражу.