В Сатке 8‑летний мальчик сломал два позвонка во время катания на тюбинге

Ребенок попал в больницу

Следственный комитет организовал доследственную проверку после травмирования восьмилетнего ребенка во время катания на тюбинге в Каргинском парке в Сатке. Об том сегодня, 20 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Мальчик получил травму еще 3 января. Ребенок катался на тюбинге, в какой-то момент подлетел как на трамплине и упал с горы. Выяснилось, что у ребенка сломаны два позвонка.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по региону.

Мальчик находится в больнице.