В Сатке 11-летний мальчик упал в открытый люк и сломал позвоночник

Отец пострадавшего ребенка требует наказать ответственных за объект

В Сатке 11-летний Денис Волков шел на тренировку с младшим братом и внезапно провалился в открытый люк. Точнее, как выяснилось позже, в дюкерную камеру. Мальчик получил серьезную травму — компрессионный перелом нескольких позвонков, прошел лечение в Челябинской областной детской клинической больнице и сейчас вынужден учиться дома, поскольку ближайшие шесть месяцев он будет носить специальный корсет, а также в течение этого времени ему запрещено сидеть. Полиция возбудила уголовное дело. О ЧП Первому областному информагентству рассказал отец ребенка Сергей Волков.

Днем 30 декабря прошлого года Денис вместе с 8-летним братом Кириллом как обычно пошли на тренировку в горнолыжную секцию. Родители в это время были на работе на одном из градообразующих предприятий города. Путь к улице Малая Запань лежит через небольшой пустырь — дети всегда так добирались. Денис шел чуть впереди и в какой-то момент упал в открытый люк. Младший братик, испугавшись, начал звать на помощь, но рядом никого не оказалось.

«Глубина колодца около 4 метров, сын при падении сильно ударился, в том числе головой, на какое-то время даже отключился. Когда очнулся, даже не понял, где он. К счастью, с собой у него был телефон. Он позвонил маме, а она вся в слезах набрала мне, в ее голосе чувствовалась беспомощность, ведь она ничем не могла помочь ребенку. Самым страшным оказалось то, что сын от удара не помнил, где он и что произошло, поэтому не смог сообщить нам свое точное местонахождение. Сказал только, что он где-то глубоко под землей. Я сам бросился на помощь, так как знал их маршрут к горнолыжной секции. Пока ехал, был на связи с сыном. Он был очень напуган, плакал и кричал без остановки», — вспомнил тот день Сергей Волков.

Мужчина добирался до места около 10-15 минут и успел связаться с тренером сыновей, объяснил ему ситуацию и попросил выдвинуться по маршруту навстречу детям.

«Спустя какое-то время сын вспомнил, что они на тот момент прошли железнодорожные пути, я направился туда. Доехал до тупика, схватил из машины буксировочный ремень и побежал дальше. Как только перебежал железнодорожные пути, вдалеке увидел младшего сына, понял, что люк находится там. У младшего сына, к тому моменту звавшего на помощь хоть кого-нибудь, при виде меня случилась истерика, так же он очень замерз, на улице было около −15 градусов. Я склонился в люк и когда увидел, что глубина около 4 метров, понял, что наверняка у него травмы есть. Спросил его, как он себя чувствует, сквозь плачь и призывы вытащить его оттуда он сказал, что у него болит спина, грудь и ему трудно дышать. Я сразу вызвал скорую помощь. К этому моменту подоспел тренер с веревкой. Я опустил буксировочный ремень и попросил сына аккуратно обвязать его вокруг пояса, дополнительно спустили веревку, за которую он взялся руками, и мы подняли его. Скорая приехала очень быстро, вслед за ними спасатели», — рассказал мужчина.

Бригада врачей доставила пострадавшего мальчика в Центральную больницу Сатки.

«Минут 30 к нам никто не подходил, а доктор вообще к нам так и не вышел, мы его не видели. Без осмотра ребенка назначили КТ грудной клетки, даже одежду не снимали, не зафиксировали синяки на спине и гематому на голове, ушибы. Примерно через 1,5 часа вынесли протокол исследования КТ без печати и подписи доктора даже, на которой было написано — «признаки компрессионного перелома одного из позвонков» и сказали нам, на основании данного исследования, купить фиксирующий корсет для позвоночника в одном из медицинских магазинов города и отправили нас домой. Мы с супругой были в шоковом состоянии, не понимали серьезности травмы, сын к тому времени уже начал засыпать прямо в приемном отделении. Обратиться в детскую поликлинику к травматологу нам посоветовали сотрудники отдела ПДН, которые также приехали в приемное отделение. Пока мы ждали результаты КТ, они съездили на место происшествия, все зафиксировали, а наутро кто-то закрыл колодец досками и завалил шлакоблоками»,

— сообщил отец мальчика.

Родители купили ребенку фиксирующий корсет, показав протокол исследования КТ, в котором он и проходил до 10 января. На приеме травматолог сказал, что корсет был подобран неправильно.

«Все новогодние праздники мы провели дома, старались облегчить состояние сына. У него была тошнота и болела голова, возможно, было сотрясение, но так как в больнице нас не осмотрели, мы могли только предполагать. У младшего сына из-за пережитого, когда на его глазах в люк провалился старший брат, нарушился сон, он стал кричать по ночам во сне и звать маму. Думаю, этот Новый год надолго останется в нашей памяти. На приеме 10 января его осмотрели, сказали, что нужно срочно ехать в Челябинск. Как оказалось, сыну все это время нельзя было сидеть, а ведь никаких рекомендаций нам ранее не давали. На следующий день 11 января в детской поликлинике травматолог выдали нам на руки направление, мы поехали своим ходом в ЧОДКБ. Ребенок лежал на заднем сидении авто. По приезде Дениса сразу госпитализировали. После МРТ у него действительно диагностировали компрессионный перелом четырех грудных позвонков и отек спинного мозга в них», — рассказал мужчина.

21 января Дениса выписали в специальном корсете с поддержкой головы. Теперь мальчик может только стоять и лежать — сидеть ему нельзя. В школе Денис не появится до конца учебного года — переведен на домашнее обучение.

«Конечно, еще 31 декабря 2021 года, на допросе в ОПДН мы сразу после случившегося написали заявление в полицию по факту падения ребенка, а уже в январе подали заявление в следственный комитет на проверку медицинского учреждения Сатки на предмет правильности и полноты оказания медицинской помощи. Примерно 20 января в ОПНД мне сообщили, что эта дюкерная камера принадлежит АО „Энергосистемы“ и уже опрошены ответственные работники данного предприятия. Мы всей семьей глубоко переживаем за старшего сына. Находясь на работе, замечаем за собой какую-то нервозность, когда младший сын идет в школу или на тренировку. Сейчас мне многие часто задают вопрос, чего я хочу. Я хочу, чтобы наши дети в городе были в безопасности. Чтобы родители, находясь на работе, не волновались, дошел ли ребенок до школы или секции. Организация, эксплуатирующая колодцы, коллекторы должна в полной мере отвечать за свои объекты, следить за ними, выполнять свои обязанности. Надеюсь, что после всех разбирательств таких нарушений станет меньше или вообще не будет. Ну и конечно, мы будем спокойны, не боясь провалиться и получить травму. Каждый должен отвечать на рабочем месте за выполнение своих служебных обязанностей. И, конечно, мы будем требовать компенсацию всех понесенных затрат. Впереди долгое восстановление, предстоит реабилитация, думаю, что последствия будут сказываться на ребенке еще долго. После приезда домой у сына один раз потекла кровь из носа, а также как-то полопались капилляры в глазу, раньше такого никогда не было», — заключил Сергей Волков.

По факту происшествия в полиции возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Причастные к произошедшему лица устанавливаются», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

В отделе по взаимодействию со СМИ АО «Энергосистемы» на звонок Первого областного информагентства ответили так:

«Мы работаем удаленно, об этом происшествии нам ничего неизвестно, отправьте запрос на имя генерального директора», — сообщили в пресс-службе.

Запрос на имя гендиректора предприятия Сергея Минайлова отправлен. На момент публикации материала ответа не поступило.