В Санкт-Петербурге подозреваемую в убийстве военкора увезли на допрос

Ранее оперативники работали с родителями девушки

В Санкт-Петербурге задержали и увезли на допрос подозреваемую в организации теракта в кафе Дарью Трепову. Жертвой взрыва стал военный корреспондент Владлен Татарский, сообщает СК РФ.

«Подозреваемую задержали сотрудники СК России совместно с оперативными службами», — рассказали в ведомстве.

ЧП произошло в 18:13 в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной накануне, 2 апреля. Как газете сообщили очевидцы, в заведении проходила встреча с Владленом Татарским, во время которой одна из девушек подарила военкору статуэтку. Спустя некоторое время после того, как он взял подарок в руки, тот взорвался.

Оперативники приехали к родителям девушки и увезли на допрос. Саму подозреваемую объявили в розыск.