«В самолете было шумно»: пассажир вышел из АН‑24 перед роковым полетом

Крушение Ан‑24 унесло жизни 48 человек

Собрали всё, что известно о падении авиалайнера.

24 июля 2025 года Амурская область стала местом ужасной трагедии: пассажирский самолет Ан‑24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в 15 километрах от города Тынды. В результате катастрофы погибли все 48 человек, находившиеся на борту: 42 пассажира, включая пятерых детей, и 6 членов экипажа.

Самолет, выпущенный почти 50 лет назад и совершивший свой первый полет в том же году, вылетел из Хабаровска по расписанию. После успешной посадки в Благовещенске, по словам пассажирки Ангелины Семеновой, Ан‑24 «сильно дребезжал», из различных щелей самолета шел пар или конденсат. Очевидца цитирует irk.ru. Вылет в Тынду задержали на два часа. При заходе на посадку в аэропорту Тынды из-за плохих погодных условий и плохой видимости экипаж принял решение уйти на второй круг. После этого связь с самолетом пропала.

Обломки Ан-24 были обнаружены на склоне горы. Из-за густого леса спасателям потребовалось несколько часов, чтобы добраться до места крушения на технике высокой проходимости. Фюзеляж самолета был полностью разрушен и горел.

Среди погибших — шесть человек экипажа, все они были жителями Прибайкалья.

С 2018 года самолет попал в четыре инцидента, включая проблемы с радиосвязью и отказ генератора. В 2021 году он получил сертификат летной годности, действительный до 2036 года.

В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет и Следственный комитет России проводят расследование. Рассматриваются версии о технической неисправности самолета и ошибке экипажа в сложных погодных условиях.

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации, создана правительственная комиссия, а также объявлен трехдневный траур. Правительство РФ оказывает помощь семьям погибших.