В садовом товариществе в Карабаше загорелась баня

Эксперты выясняют причины возгорания.

Минувшей ночью в одном из садовых товариществ Карабаша произошёл пожар в бане. Избежать жертв удалось благодаря бдительности местных жителей и незамедлительному прибытию на место ЧП пожарных. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Сообщение о пожаре в бане поступило из садового товарищества «Рябинушка». На место выехали два пожарных расчёта. Пламя было потушено в довольно короткие сроки, однако в результате возгорания пострадали потолок, перекрытие и стены здания.

«Человеческих жертв и травм не допущено»,— уточнили в пресс-службе гарнизона.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснять экспертам. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неправильного устройства дымовой трубы или же её неисправности.