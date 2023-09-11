В садовом товариществе в Челябинске убили сторожа

Подозреваемого задержали

Сегодня, 11 сентября, в СНТ «Любитель-2» на северо-западе Челябинска нашли тело сторожа. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по региону. «На месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, сторожа убили ножом.

«Огромная просьба, кто найдет на дороге, на участке нож с синей ручкой или какой-либо предмет, похожий на нож, не трогать его и сразу сообщить о находке мне или в полицию», — написал в группе СНТ во «ВКонтакте» председатель Александр Прудников.

Позже в УМВД по Челябинску подтвердили, что охранник погиб от удара ножом, а подозреваемый скрылся. После обнаружения тела, на место прибыли сотрудники полиции и уголовного розыска. Им удалось установить личность подозреваемого. Вскоре его задержали.