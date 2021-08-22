В садовом товариществе в Челябинске при пожаре погибла женщина

В горевшем доме взорвался баллон с пропаном

Сегодня днем, 22 августа, в СНТ «Самоцвет» в Челябинске произошел пожар. Местные жители сообщают в социальных сетях, что сначала почувствовали запах дыма, а затем услышали громкий хлопок. В результате ЧП погибла женщина.

«Сначала начался пожар, первая пожарная как раз проехала мимо, и раздался взрыв, видимо, огонь подобрался к баллону. Мы, соседи, были свидетелями, спасибо огромное огнеборцам, сработали быстро и слаженно»,— написала в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте» Светлана Жигачева.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что сообщение о пожаре в садовом товариществе, расположенном неподалеку от Бродокалмакского тракта, поступило в 11:00. На место направили четыре автоцистерны.

«По прибытию было обнаружено горение летней кухни и домика. Из-за плотной постройки была угроза на соседние дома, но наши бойцы отстояли: на одном участке поврежден дом, на другом — кровля. Вскоре раздался хлопок, по предварительным данным, это была разгерметизация одного баллона с пропаном. Ликвидация объявлена в 12:12, в ходе проливки и разборки на летней кухне была обнаружена погибшая женщина»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

Напомним, накануне вечером на улице Российской в Челябинске сгорел дом фестиваля «Том Сойер Фест». Пострадавших нет, однако здание сильно повреждено. Организаторы фестиваля уверены, что это поджог: за последние несколько месяцев на Российской сгорело уже четыре дома, расположенных в Нагорном квартале, где собираются строить жилой комплекс.