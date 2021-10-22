В Рязанской области при пожаре на заводе погибли двенадцать человек

Судьба еще девяти рабочих пока неизвестна

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Сегодня, 22 октября, в поселке Лесном Рязанской области вспыхнул пожар в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 12 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Информация о ЧП поступила на пульт пожарной охраны в 8:22 по московскому времени.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП „Эластик“», — сообщает ГУ МЧС России.

По предварительным данным, двенадцать человек погибли, еще одного рабочего госпитализировали, судьба четверых сотрудников предприятия пока неизвестна.

На месте работают 50 сотрудников МЧС, еще 45 специалистов отряда «Центроспас» задействованы на ликвидации последствий пожара. К месту трагедии привлечено 50 единиц техники.

К данному часу открытое горение ликвидировано.

UPD: по последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 15