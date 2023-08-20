В Рязани погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» из Челябинска

Юлия Михайлова упала с 22 этажа

Накануне, 19 августа, в Рязани погибла уроженка Челябинска, участница проекта «Пацанки» Юлия Михайлова. 25-летняя девушка выпала из окна квартиры, расположенной на 22 этаже. Травмы оказались смертельными. Информацию о гибели Юлии телеграм-каналу проекта подтвердила ее тетя.

Все обстоятельства смерти челябинки выясняются, проводится проверка.

Напомним, Юлия Михайлова участвовала в седьмом сезоне проекта «Пацанки». По ее словам, до шоу она работала в эскорте, также в ее жизни были запрещенные вещества, алкоголь и домашнее насилие. Однако в девятом выпуске программы, когда участниц проверяли на детекторе лжи, оказалось, что все это Юлия выдумала. Вскоре девушке пришлось покинуть проект.