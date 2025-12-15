В Россию из Казахстана экстрадировали наркодилера, который скрывался почти 10 лет

Один из его подельников уже отбыл наказание за покушение на продажу 11 кг «запрещенки»

Наркодилер привез в Челябинскую области 11 килограммов гашиша и скрылся на 10 лет. Однако уйти от наказания не удалось — полиция сообщила об экстрадиции участника наркоОПГ с территории республики Казахстан.

По версии следствия, в 2015 году организованная группа из трех человек ввезла в регион 11 килограммов гашиша — соучастники планировали распродать «запрещенку» в Челябинске и других городах области. За указанное преступление двое фигурантов были осуждены в 2016 году и получили наказание в виде лишения свободы на сроки 9 и 14 лет. Их третий подельник скрылся от правоохранительных органов и покинул территорию России.

Челябинские правоохранители обратились в суд с ходатайством о заочном аресте обвиняемого, тот был объявлен в международный розыск и обнаружен на территории соседней республики.

«Благодаря слаженным действиям следователей МВД и представителей Генпрокуратуры РФ фигуранта экстрадировали в Россию в ноябре текущего года для привлечения к уголовной ответственности. Позднее обвиняемый был заключен под стражу», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.