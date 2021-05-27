В России участились случаи травмирования детей из-за падения футбольных ворот

Следком РФ призывает родителей напоминать ребятам о правилах безопасности на спортивных площадках

С наступлением теплой погоды в России участились случаи травмирования детей на спортивных площадках. Серьезно пострадали три ребенка — в Уфе, Москве и Казани. По факту происшествий возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность», сообщает Следственный комитет России.

«Следователями СК России устанавливаются причины и условия происшествий, анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на установленные ворота. В ходе расследования уголовных дел дается правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании оборудования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Родителям и педагогам напоминают, что перед тем, как отпустить ребенка гулять, необходимо рассказать ему о правилах безопасности на детских и спортивных площадках.

Лицам и компаниям, ответственным за установку и содержание спортивных снарядов, также напоминают, что ненадлежащее выполнение обязанностей влечет за собой уголовную ответственность.