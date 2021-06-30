В России участились случаи телефонного мошенничества

Президент Владимир Путин заявил о необходимости борьбы с фишинговыми сайтами

Сегодня, 30 июня, во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным россиянка задала вопрос о том, когда прекратится телефонное мошенничество, жертвами которого ежедневно становятся тысячи граждан.

«Даже не хочу комментировать поведение преступников. Это просто подонки — люди, которые совершают такие преступления, тем более в отношении пожилых людей! По преступлениям в этой сфере наблюдается значительный рост — 25%. Первое, что создает неблагоприятный фон, — это незаконный оборот персональных данных. В этом направлении государство и правоохранительные органы должны как следует поработать», — сказал глава государства.

Также президент отметил, что Центробанк должен выявлять и ликвидировать фишинговые сайты и наладить оперативную работу с МВД, а коммерческие банки обязаны внимательно следить за всеми операциями клиентов и реагировать на подозрительные действия.

«Полицейские в очередной раз напоминают, что по телефону запрашивают коды подтверждения финансовых операций только мошенники! Уточняйте информацию у специалистов, не бойтесь прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей банковской карты», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

На территории региона также участились случаи телефонного мошенничества. Так, в конце 2019 года в отделения полиции с заявлениями обратились более 6,5 тысячи южноуральцев, а в конце прошлого — уже более 10 тысяч человек.

ИА «Первое областное» рассказывало, как не попасться на удочку злоумышленников и что делать, если им все-таки удалось вас обмануть.