В России участились случаи мошенничества с продажей БАДов

Злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают медикаменты за сотни тысяч рублей

В России наблюдается новый всплеск телефонных мошенничеств под предлогом продажи медикаментов пожилым людям, сообщили в УБК МВД РФ.

«УБК МВД России предупреждает: врач не делает назначений по телефону, он выписывает рецепты в ходе осмотра и никогда не заказывает доставку. Если заболевание подразумевает выдачу препаратов лечащим врачом, медицинский работник это сделает самостоятельно», — прокомментировали в ведомстве.

Мошенники представляются медработниками и предлагают доставку чудодейственных препаратов за сотни тысяч рублей. Предупредите пожилых родственников о подобной схеме обмана!

На электронную почту журналиста Первого областного информационного агентства пришло письмо от компании «Газпром инвестхолдинг» с предложением пройти процедуру получения дивидендов от инвестиций. Рассказываем и показываем, как выглядит мошенническая схема.