В Россельхознадзоре рассказали о наказании за выброшенных мертвых кошек и собак в Магнитогорске

Организации грозит штраф до 700 тысяч рублей

В управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рассказали, какая ответственность грозит организации, выбросившей пакеты с мертвыми кошками и собаками на пустырь в Магнитогорске. Страшную находку обнаружили дети. В полиции установили причастных и якобы отправили материалы в управление Россельхознадзора. Однако в ведомстве информагентству «Первое областное» сообщили, что по данному факту не получали никакой информации, но о случае наслышаны. Подробнее — в материале.

Напомним, в городе металлургов на пустыре возле теплотрассы прохожие обнаружили пакеты с завернутыми в пеленки и одеяла трупами кошек и собак. Пост о страшной находке появился в сетях. Полиция начала проверку и установила организацию, по чьей вине мертвые домашние животные оказались в городской черте.

Информационное агентство «Первое областное» пообщалось с зооволонтерами и свидетелями инцидента. Они рассказали, как горожане опознавали своих бывших питомцев.

Между тем в полиции пояснили, что материалы о деятельности установленной организации переданы в управление Россельхознадзора. Однако на 11 мая информация по данному факту в управление не поступала.

«Но ситуацией владеем. По имеющейся информации, данная свалка ликвидирована», — прокомментировали в ведомстве.

Трупы животных собрали и увезли на кремацию добровольцы.

В Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям напомнили, что неправильно утилизированные биологические отходы могут привести к ухудшению эпизоотической и экологической ситуации в регионе. Также они могут стать источником возникновения опасных инфекций и заразных болезней, общих для человека и животных.

«За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

Должностным лицам грозит штраф — от 20 до 40 тысяч рублей; предпринимателям без образования юрлица — от 40 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Между тем у некоторых животных были обнаружены катетеры, а владельцы сообщали, что отдавали питомцев на эвтаназию в ветеринарную клинику. В полиции не уточняют название и специфику деятельности организации, но, по полученным данным, есть основания полагать, что речь идет об одной из городских ветеринарных клиник.