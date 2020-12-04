В результате столкновения маршруток в центре Челябинска пострадала девушка

Происшествие случилось днём 3 декабря.

В ГИБДД УМВД России по городу Челябинску отчитались за дорожно-транспортные происшествия, которые случились за прошедшие сутки — 3 декабря. Так, в самом центре Челябинска, на остановке «Публичная библиотека», около 13:25 случилось столкновение двух маршруток: ПАЗ маршрута № 22 и «Фиат» — № 56.

«Водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем ПАЗ, несвоевременно принял меры к снижению скорости и совершил столкновение с остановившимся для высадки пассажиров впереди попутно автомобилем „Фиат“», — сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

В результате ДТП пострадал один из пассажиров «пазика» — девушка, 1992 года рождения. Она получила телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки в Челябинске случилось 60 дорожно-транспортных происшествий. В Госавтоинспекции напоминают, что водители всегда обязаны быть внимательными на дорогах, скорость движения автомобиля должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства. Водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию.