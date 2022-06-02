В результате ДТП перевернулась иномарка в Челябинске

Находившаяся за рулем женщина получила травмы

Вечером 1 июня на северо-западе Челябинска автомобиль Skoda Karoq столкнулся на перекрестке с ВАЗ-2105. В результате столкновения иномарка опрокинулась, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«Skoda совершала поворот налево на регулируемом перекрестке, когда во встречном направлении двигались „Жигули“. От удара иномарку опрокинуло на крышу. Находившаяся за рулем женщина 1966 года рождения получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Второй водитель не пострадал», — уточнили в ГИБДД.

По факту ДТП ведется административное расследование, устанавливаются все обстоятельства аварии.