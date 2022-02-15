Во вторник вечером 15 февраля на улице Тернопольской на «Белом рынке» произошел пожар в ресторане «Уголь». Со слов сотрудников заведения, вспыхнула вытяжка на кухне, посетителей в этот момент в зале не было. По данным МЧС, на кухне после тлел утеплитель от трубы вентиляции. Пострадавших нет, самостоятельно из заведения вышли 15 человек.
Сотрудники ресторана «Уголь» прокомментировали «Первому областному информагентству», что действительно произошло возгорание вытяжки на кухне, посетителей в тот момент не было, пожарные устранили возгорание и ресторан продолжит работу в обычном режиме.
«Поступило сообщение о задымление в ресторане „Уголь“. По прибытию установлено, что на кухне ресторана произошло возгорание жировых отложений в трубе вентиляции с последующим тлением утеплителя на площади 1 кв. м, пожар ликвидирован. Пострадавших нет, самостоятельно из ресторана эвакуировались 15 человек», — сообщили в МЧС.
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