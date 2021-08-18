В Республике Башкортостан ограничили въезд в леса из-за природных пожаров до 5 сентября

Возгорание у лагеря «Горное ущелье» локализовано

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Республике Башкортостан ограничили въезд в леса из-за лесных пожаров. В Абзелиловском районе, где много курортных зон, полюбившихся жителям Магнитогорска, несколько дней тушат лесные пожары. На вечер вторника, 17 августа, основное возгорание было локализовано, сейчас, по данным МЧС республики, идет дотушивание мелких задымлений. В МЧС Башкортостана рассказали, что существует угроза падающих деревьев и камней.

Жителей Челябинской области предупредили, что въезд транспортных средств и пребывание в лесах Башкирии ограничены до 5 сентября.

«Меры были приняты в связи с установлением IV и V класса пожарной опасности на территории Республики Башкортостан по условиям погоды. Введенные ограничения не распространяются на лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с договором аренды и купли-продажи лесных насаждений, а также добровольцев, волонтеров, задействованных на тушении природных пожаров, и населения, осуществляющего заготовку сена для собственных нужд», — пояснили в администрации города Магнитогорска.

В МЧС Башкортостана рассказали, что в условиях горной местности отсутствует возможность проезда тяжелой техники, всю работу приходится выполнять вручную. Подача воды на скалы осуществляется с помощью четырех мотопомп, соединенных рукавами линиями между собой. Общая длина магистральных линий порядка 500 метров. Местами уклон горы позволяет передвигаться только на четвереньках. Именно по таким уклоном поднимаются наверх ранцы, мотопомпы, рукава. Кроме того, существует угроза падающих деревьев, местами происходит камнепад.

«В местах, куда нет возможности подать воду, но есть естественный источник воды, пожарные заполняют свои ранцы с помощью переливания из бутылок, а затем опять поднимаются к очагу», — рассказал ИА «Первое областное» врио начальника пресс-службы ГУ МЧС РБ Андрей Зайцев.

Несмотря на это, пожар был локализован, происходит дотушивание. Напомним, накануне оперативный штаб принял решение отправить домой челябинских детей, отдыхавших в лагере «Горное ущелье», расположенном в 40 километрах от Магнитогорска, из-за лесного пожара.