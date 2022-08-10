В реке Увельке нашли тело 21‑летнего мужчины

С компанией друзей парень пытался переплыть водоем

Спасатели обнаружили тело 21-летнего мужчины в реке Увельке. Погибшего искали больше суток, сообщили сегодня, 10 августа, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

По словам его друзей, компания переплывала реку. В одну сторону удалось добраться всем, а на обратном пути один из парней ушел под воду. Сначала друзья попытались самостоятельно найти товарища и только после того, как ничего не получилось, рассказали обо всем родственникам и полицейским.

«Тело обнаружено на глубине двух метров в восьми метрах от берега», — сообщили в областной ПСС.

Напомним, 8 августа на озере Урефты в Сосновском районе в нескольких метрах от берега обнаружили тело утонувшего рыбака.